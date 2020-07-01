С 1 июля вступает в силу закон относительно небанковских финансовых учреждений, что в частности повлияет на обмен валют в стране

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Украинцам больше не надо специально искать "обменники", если рябом есть ломбард.

Новый закон предоставляет ломбардам право заниматься обменом валюты и переводить средства без открытия счетов. При этом остается в силе условиепо кредитованию только под залог имущества.

Помимо этого, с 1 июля НБУ станет регулятором небанковских финансовых учреждений (ломбардов), и начнет принимать жалобы граждан на их работу.

Обращения можно отправлять на электронную почту [email protected] или через контакт-центр 0800505240. Также вскоре обещают открыть возможность оставить обращение на сайте НБУ.

Также можно направить письмо вместе с сопровождающими документами по адресу: 01601, г.. Киев, ул. Институтская, 9.

В Нацбанке обещают предоставлять ответы в течение 30 дней. В то же время, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, ответ предоставляется в течение 15 дней. В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней.

В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Излодить суть затронутого вопроса, предложения или жалобы, а также указать, какого финансового учреждения касается обращения.

Анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания рассматривать не будут. Вопросы, которые вне компетенции регулятора, НБУ пересылает в соответствующий государственный орган и обязательно сообщает об этом человеке. Если гражданин не указал достаточно информации, обращение будет возвращено. Также не рассматривается повторное обращение по тому же вопросу, если он был решен после первого обращения.

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