Курс доллара в Украине может вскоре порадовать украинцев

Аналитики озвучили свежие прогнозы, предупредив о грядущих переменах, пишет «Обозреватель».

В частности, по прогнозу аналитика Андрея Шевчишина, гривна будет торговаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/$.

Аналитик Вадим Иосуб считает, что у гривны ситуация немного лучше: наличный доллар в банках может торговаться около 26,5-26,7 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках – примерно 26,5-26,7 грн", – рассказывает Иосуб.

Тем временем, на 30 июня НБУ установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Однако даже если гривна в ближайшее время укрепится, то радоваться долго вряд ли получится. Эксперты не исключают, что уже к концу сентября курс доллара поползет вверх к отметке в 27-28 грн/$.

Кроме того, эксперты предупреждают и о снижении доходов. Если сейчас средняя зарплата составляет 10400 гривен, то уже осенью доход может рухнуть до 9500 гривен. Главная причина - последствия эпидемии и карантина

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