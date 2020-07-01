Популярна російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників фотографією з відпочинку

Як передає Politeka.net, знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Семенович була одягнена в чорне плаття в білі горошки. На голові у неї красувався солом'яний капелюшок, який надав особливої пікантності її образу. Співачка посміхалася і дивилася в далечінь.

«Випромінювати світло так приємно, це якийсь магічний обмін енергією з всесвіту. Коли любиш життя, все живе навколо себе і себе в моменті», - підписала Семенович фото.

За дві години її фото зібрало понад 5 тисяч лайків. Не стала мовчати і підтримала лайком подругу актриса Евеліна Бльоданс. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Анна, Ви така справжня і чесна. Не приховуйте свої недоліки, це дуже важливо для нас», «Світлом не балуйся, а то осліпнемо!», «Ви просто неймовірна, не тільки краса, але і внутрішній світ», «Ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами!», «Аня, шикарне плаття і капелюшок, вам так йде, просто краса!!», «Вам так личить цей капелюшок. Богиня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Семенович показала свого молодшого брата. На фото Семенович позувала разом з братом після застілля. Дівчина сиділа на стільці, а її брат обіймав її з-за спини.

Нагадаємо, що безсоромна Семенович у халаті показала, що означає максимальне задоволення.

Також Politeka писала, що розкішна Семенович побешкетувала із чоловіками на відпочинку: «Кінь був зайвим».

А ще Politeka повідомляла, що Анна Семенович показала свого брата-красеня: "Поки не одружений", сімейні фото.