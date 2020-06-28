Співачка Анна Семенович розповіла про жахливий випадок, який стався з нею в лазні



Як передає Politeka.net, спогадами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона зазначила, що днями ходила в лазню, але любов до парильні у неї була не завжди.



"Річ у тому, що в дитинстві, в спортивному таборі мене жартома закрили в парилці і я дуже злякалася. Ми грали в хованки, я сховалася в парилці і хтось поставив стілець до дверей з іншого боку! Коли мені стало жарко і я не змогла відкрити двері, я почала кричати в паніці, мене майже відразу випустили, але той страх я довго не могла забути", - зазначила співачка.

З того часу Семенович постійно уникала візитів в лазню, але днями її відпустило.

"Я прекрасно розуміла, що цей страх мене переслідує з дитинства. А вчора мене буквально відпустило, я вперше в житті прокинулася з думкою, що я хочу в баню", - зазначила Семенович.

В коментарях до посту, шанувальники співачки не тільки розділили її переживання, але й оцінили її неймовірні об'єми.

"Все починається зі страху!", "Ганна, лазня для здоров'я дуже корисна, сам намагаюся там бувати", " Аня розумниця і красуня", "Які великі" - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, співачка раніше похвалилася перед підписниками, як розважається у лазні.

На інших кадрах Семенович в одному ліфчику обполіскується в холодній воді.

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