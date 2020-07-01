Популярная российская певица Анна Семенович порадовала поклонников фотографией с отдыха

Как передает Politeka.net, снимок красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Семенович была одета в черное платье в белые горошки. На голове у нее красовалась соломенная шляпка, которая придала особой пикантности ее образу. Певица улыбалась и смотрела вдаль.

«Излучать свет так приятно, это какой-то магический обмен энергией с вселенной. Когда любишь жизнь, все живое вокруг себя и себя в моменте», - подписала Семенович фото.

За два часа ее фото собрало более 5 тысяч лайков. Не стала молчать и поддержала лайком подругу актриса Эвелина Бледанс. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Анна, Вы такая настоящая и честная. Не скрываете свои недостатки, это очень важно для нас», «Светом не балуйся, а то ослепнем!», «Вы просто невероятная, не только красота, но и внутренний свет», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Аня, шикарное платье и шляпка, вам так идёт, просто прелесть!!», «Вам так идёт эта шляпка. Богиня», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Семенович показала своего младшего брата. На фото Семенович позировала вместе с братом после застолья. Девушка сидела на стуле, а ее брат обнимал ее из-за спины.

Напомним, что бесстыжая Семенович в халате показала, что значит максимальное удовольствие.

Также Politeka писала, что роскошная Семенович пошалила с мужчинами на отдыхе: «Конь был лишним».

А еще Politeka сообщала, что Анна Семенович показала своего брата-красавца: "Пока не женат", семейные фото.