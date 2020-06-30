На це неможливо дивитися!

Популярна російська співачка Анна Семенович приголомшила визнанням під час відпочинку з групою чоловіків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Режисер розійшовся, втілив всі свої фантазії 😂😂😂 Я вважаю, що кінь був зайвим 😬😂 Скоро все побачите на…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Семенович позує в сукні з декольте, стоячи верхи на човні. У цей момент знімальна група бігає навколо неї.

«Під коня!», «любов моя», «Аня, вам йде цей соковитий колір», «Анечка, ти краще всіх», «прикольно і смішно», «як завжди – бездоганні», «відрадно, що твій знімальний день проходить на природі, в таких мальовничих місцях 😉 сам обожнюю такі місця», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, 40-річна російська співачка Анна Семенович потішила публіку теплим кадром з молодшим 33-річним братом Кирилом.

Артистка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала за столиком в кафе.

Промениста Семенович показала пишну фігуру в напівпрозорому квітчастій сукні зі спокусливими вирізами в зоні декольте. Співачка любить виставляти напоказ свої дари природи - так і важко, швидше за все, заховати таку розкіш.

Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній

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