Режиссер разошёлся , воплотил все свои фантазии 😂😂😂 Я считаю , что конь был лишним 😬😂 Скоро все увидите на @muztv #удачныйчарт_аннысеменович🏡🎤 #дача #сьемки #любимаяработа #ясчастлива❤️