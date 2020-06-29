40-річна російська співачка Анна Семенович потішила публіку теплим кадром з молодшим 33-річним братом Кирилом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала за столиком у кафе.

Промениста Семенович показала пишну фігуру в напівпрозорій квітчастій сукні зі спокусливими вирізами в зоні декольте. Співачка любить виставляти напоказ свої дари природи - мабуть, важко приховати таку розкіш.

Позаду стояв бородатий молодий чоловік, який нахилився і ніжно пригорнув кохану сестру за плечі. На одному з кадрів Ганна грайливо висунула язик і покривлялася на камеру. Примітно, що перед нею на столику стояв келих з червоним коктейлем.

"Добре коли в тебе є молодший, хоча я не пам'ятаю, може і старший брат 😂😂😂 Дівчатка, у кого з вас такий же є?👇🏼 #брат #моймалыш #сім'я💞 #ужиннаверанде #позитивщики❤️❤️❤️", - підписала знімки зірка.

Користувачі почали бурхливо обговорювати ці яскраві фото. А деякі навіть наважилися поцікавитися у співачки, чи не одружений часом її брат-красень. Як виявилося, поки що ні.

"Анюта, давно за вами спостерігаю! У мене питання, а чому ваш брат такий гарний і не одружений?"

"А ваш брат не одружений?" - "поки ні"

"Яка промениста і красива😍"

"Чимось схожий на Стаса Михайлова"

"Анна, ви так рідко в обнімку з чоловіком, що я вас не впізнала😘 не балує нас ви💋"

"Аня але груди звичайно у вас бомба"

"Ви дуже схожі 👍👍👍🔥"

Раніше ми повідомляли, Семенович розбурхала опублікованим в Instagram знімком, на якому показала себе в сукні з пікантним вирізом на грудях і високим розрізом знизу. Апетитна фігура артистки закрутить голову кому завгодно.

Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній

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