Популярна російська співачка й актриса Анна Семенович порадувала шанувальників зворушливими знімками із застілля з братом

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, співачка навіть вже і не пам'ятає, він старший або молодший брат.

«Добре коли в тебе є молодший, хоча я не пам'ятаю, може і старший брат 😂😂😂 Дівчатка, у кого з вас такий же є? #Моймалыш», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Семенович позує разом з братом після застілля. Дівчина сидить, а її брат обіймає її з-за спини.

«Круто», «схожі!», «Точно такий же може тільки у вашої сестри бути рідною або у брата», «клейові», «ви дуже схожі», «Ви дуже класні», «А він одружений?», «Анютка, ви так схожі з братом, класно, коли у тебе є сестра чи брат!!» - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома російська співачка Анна Семенович похвалилася перед передплатниками, як розважається в лазні з чоловіком.

«Роман, а що ми зараз будемо робити? А це дуже страшно? Ну гаразд. Якщо зі мною щось трапиться, мої передплатники будуть знати, що винен ось цей хлопець», - каже Семенович.

Заходячи в баню, знаменитість каже, що нібито перенеслася у фільм «Вій».

Уточнимо, що на інших кадрах Семенович в одному ліфчику обполіскується в холодній воді, переплюнувши при цьому навіть скандальну балерину Анастасію Волочкову.

Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній

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