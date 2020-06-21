Популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» похвалилася новим літнім чином

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує на балконі, демонструючи бездоганну красу, а на обличчі в неї видніється малюнок у вигляді квітки. Самі знімки вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від нового свіжого образу кумира.

«Вау, яке сонечко», «шикарнюча», «вай, класснюча», «богиня! Найкрасивіша», «милашка», «ось це кішечка», «сонечко яке, краса!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала сонячні образи. На фото Ліза позує в коротенькому топі й шортах. Василенко доповнила образ кісками та шпильками. На першому фото зірка просто сиділа і дивилася в об'єктив камери, а на другому зробила з пальців пістолет, закривши при цьому одне око. На останньому кадрі актриса висунула язик, позуючи перед фотографом.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що за фільтр, хто знає?", "Сонечко, ми дуже раді за тебе! Що ти в ХАУСІ!", "Ти така щира на всіх фото!", "Ти така щира на всіх фото!", "Спасибі за те, що ти у нас є! Чи", "Боже, що за прекрасне сонечко в моїй стрічці?", "Ліза, ти супер! У твоїх нових фотках з'явилося щось чарівне!!!", "Яка красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Який зайчик, просто не можу".

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