Популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» показала розваги з подругою

Зірка опублікувала яскраві кадри у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Артистка з'явилася в рожевій маєчці з великим декольте і рожевих шортах. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Образ вийшов дуже літнім. Єлизавета розстебнула кілька гудзиків на майці, щоб додати пікантності.

На відео зірка йшла разом з подругою, яка облила її водою. Обидві дівчата засміялися і подивилися в камеру. На фото можна помітити, як Василенко демонструє мокру майку. Обидві красуні витягли язики.

Фото вийшли дуже грайливими і літніми.

За годину кадри зібрали понад 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Ти дуже мила й гарна 😍😍😍😍", "Люблюю❤️❤️", "Ви дуже класні😍", "крихітки,кращі😍😻🔥", "У тебе великі груди?", "Вай😍😍", "Дві богині😍", "Яскраві", "красуні♥️", "Можна було і краще ,а так прикольно. МОЛОДЦІ", "КРАЩА🥰", "милііі♥️", "сонечко❤️", "улюблені крихітки🥺💖", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Єлизавета Василенко позувала на балконі, демонструючи бездоганну красу, а на обличчі в неї видніється малюнок у вигляді квітки.

Самі знімки вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від нового свіжого образу кумира.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко показала спокусливий образ, влаштувавшись на підлозі.

На кадрах красуня лежить в червоному топі на підлозі. Груди прямо сплюснулися під вагою зірки, яка знімала на камеру. Образ Ліза доповнила розпущеним волоссям і метеликами, які додала через фільтр.

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