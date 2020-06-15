21-річна українська актриса Єлизавета Василенко, яка стала знаменитою завдяки ролі в серіалі "Школа", вразила публіку епатажною витівкою
Як передає Politeka.net, Ліза опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з актором і моделлю Данею Вегасом, з яким їй приписували роман, і співачкою Jerry Heil (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, в результаті бурхливої сварки Вегас з силою штовхнув Лізу. Коли дівчина хотіла повернутися, щоб дати здачі, у ситуацію втрутилася Jerry Heil.
"@thejerryheil врятувала мене🤪", - підписала епічні кадри Василенко.
Постановочний ролик з розборками викликав у мережі переполох:
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"Чекаю коли ви з Данею знову будете разом😬"
"Ніфіга собі там Даняя"
"Заберіть у них телефон🤦♂️"
"Таке круте відео 😍♥️🔥"
"Милі такі😄😍"
"Просто навіщо??? Що за убозтво ..."
Раніше ми повідомляли, Ліза здивувала зовнішнім виглядом в коротенькому топі і шортах. Актриса опублікувала фото в Instagram. Дівчина доповнила милий образ косичками і дитячими заколками.
"Що за фільтр, хто знає?", "Сонечко, ми дуже раді за тебе! Що ти в ХАУСІ!", "Ти така щира на всіх фото!", "Боже, що за прекрасне сонечко в моїй стрічці?", "Ліза, ти супер! В твоїх нових фотках з'явилося щось чарівне!!!", "Яка красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Який зайчик, просто не можу", - писали в коментарях.
Крім того, ми розповідали, як Василенко розбурхала кокетливим образом у білому топі і такого ж кольору спідниці. Красуня приспустила в'язану кофтину, грайливо посміхаючись.
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