21-річна українська актриса Єлизавета Василенко, яка стала знаменитою завдяки ролі в серіалі "Школа", вразила публіку епатажною витівкою

Як передає Politeka.net, Ліза опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з актором і моделлю Данею Вегасом, з яким їй приписували роман, і співачкою Jerry Heil (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, в результаті бурхливої сварки Вегас з силою штовхнув Лізу. Коли дівчина хотіла повернутися, щоб дати здачі, у ситуацію втрутилася Jerry Heil.

"@thejerryheil врятувала мене🤪", - підписала епічні кадри Василенко.

Постановочний ролик з розборками викликав у мережі переполох:

"Чекаю коли ви з Данею знову будете разом😬"

"Ніфіга собі там Даняя"

"Заберіть у них телефон🤦‍♂️"

"Таке круте відео 😍♥️🔥"

"Милі такі😄😍"

"Просто навіщо??? Що за убозтво ..."

Раніше ми повідомляли, Ліза здивувала зовнішнім виглядом в коротенькому топі і шортах. Актриса опублікувала фото в Instagram. Дівчина доповнила милий образ косичками і дитячими заколками.

"Що за фільтр, хто знає?", "Сонечко, ми дуже раді за тебе! Що ти в ХАУСІ!", "Ти така щира на всіх фото!", "Боже, що за прекрасне сонечко в моїй стрічці?", "Ліза, ти супер! В твоїх нових фотках з'явилося щось чарівне!!!", "Яка красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Який зайчик, просто не можу", - писали в коментарях.

Крім того, ми розповідали, як Василенко розбурхала кокетливим образом у білому топі і такого ж кольору спідниці. Красуня приспустила в'язану кофтину, грайливо посміхаючись.

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