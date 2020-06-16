Популярна українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу «Школа», похвалилася красою в новій яскравій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих знімках Василенко позує на тлі забору під час заходу сонця, граючи в камеру і показуючи сонячних зайчиків. Сам знімок вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват.

«Яскравіше сонця», «посмішка на мільйон», «просто бомба», «ах, яка усмішка. Які зубки», «принцеса», «усмішка бомбезний», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала сонячні образи.

На фото Ліза позує в коротенькому топі і шортах. Василенко доповнила образ кісками та шпильками. На першому фото зірка просто сиділа і дивилася в об'єктив камери, а на другому зробила з пальців пістолет, закривши при цьому одне око. На останньому кадрі актриса висунула язик, позуючи перед фотографом.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що за фільтр, хто знає?", "Сонечко, ми дуже раді за тебе! Що ти в ХАУСІ!", "Ти така щира на всіх фото!", "Ти така щира на всіх фото!", "Спасибі за те , що ти у нас є! Чи", "Боже, що за прекрасне сонечко в моїй стрічці?", "Ліза,ти супер!В твоїх нових фотках з'явилося щось чарівне!!!", "Яка красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Який зайчик, просто не можу".

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