Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, постала в новому спокусливому вбранні
Модель часто демонструє на собі відвертий одяг одного з магазинів, пише Politeka.net. Цей раз не став винятком.
Омович постала в сірій футболці з написом. Верх одягу - короткий, а внизу був прикріплений ланцюжок, що надавало образу якоїсь зухвалості.
Проте найбільше уваги привернули блакитні шортики з пікантними вирізами з боків. Олена підняла тканину і засвітила свої пружні сідниці. Здавалося, красуня вирішила не надягати білизни, ледь не засвітивши найінтимніше.
Великі груди, тонка талія і ідеальні стегна - в цьому тілі ідеально все.
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"Ах ці шортики🔥 в блакитному кольорі...", - написали користувачі мережі.
За три години пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Дуже сексуально і красиво капеець💖", "Ой ну нереально", "Просто дух захоплює!🔥🔥🔥 спасибі вам за мотивацію стежити за собою!!!♥️", "тут немає спорту. Тут суцільна хірургія. В **пі силікон. В грудях теж", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович постала в крихітному тісному топі, з якого ледь не вистрибують нові округлості. Більшої відвертості додавало величезне декольте, яке натягнулося на гудзиках через великі обсяги. Тканина, здавалося, тріщить по швах.
Також модель одягла білу плісировану міні-спідницю.
Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в леопардовій сукні, показуючи себе без білизни. Модель стояла на балкончику з видом на Дніпро, а сама в руках тримала коктейль, яким насолоджувалася, поки відпочивала.
Нагадаємо, українська Кардашьян потрясла вологими "булочками" прямо під дощем
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян задерла міні-спідницю, засвітивши свій скарб
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в мініатюрному топі вразила талією