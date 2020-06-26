Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, постала в спокусливому вигляді

На днях модель зізналася, що зробила операцію зі збільшення грудей, пише Politeka.net. Тепер зірка не втрачає можливості та хвалиться новим розміром.

В одних з останніх сторіз Омович постала в крихітному тісному топі, з якого ледь не вистрибують нові округлості. Більшої відвертості додавало величезне декольте, що натягнулося на ґудзиках через великі об'єми. Тканина, здавалося, тріщить по швах.

Також модель одягла білу плісировану міні-спідницю, яка ледь приховувала найінтимніше.

Кросівки і капелюшок з іншими аксесуарами доповнили образ.

Варто відзначити, що модель позувала без макіяжу, показавши себе натуральну.

Українська знаменитість всіляко вигиналася на підлозі, щоб краще показати достоїнства оновленої фігури.

Відео не зібрали багато лайків, адже були оприлюднені в сторіз. Можливо, модель отримала масу компліментів у директ.

Нагадаємо, Олена Омович показала в Instagram, як змінилася після операції. Зірка постала в чорному топі, який був скріплений спеціальною стрічкою, що фіксує пишний бюст.

"Я ЗРОБИЛА БІЛЬШЕ ГРУДИ. Багато хто вже здогадався, побачивши післяопераційний топ, що визирає з-під одягу. ТАК! Але це була планова операція!...", - написала модель.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович одягла міні-шорти, які відкрили види на стрункі ніжки. Зірка натягнула шортики вище стегон, в розрізах показалися оголені стегна.

Плоский живіт з сережкою в пупку виглядав просто ідеально.

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