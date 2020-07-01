Відома телеведуча Настя Івлеєва, яка довгий час вела проект "Орел і решка", показала, як виглядає в повсякденному житті

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня зробила селфі, знявши себе крупним планом. Вона зробила собі незвичайну зачіску, закрутивши волосся в гульки. На нігтях у Насті красувався незвичайний манікюр з довгими різнокольоровими нігтями. Образ вона доповнила модними очками, які нагадують космічну тематику.

«Чікса», - підписала зірка знімок.

За годину пост Івлеєвої зібрав понад 175 тисяч лайків. Не стрималася і поставила лайк під фото підопічна Потапа, співачка Мішель Андраде. В коментарях їй залишили масу компліментів, а також зауважень.

«Настюшка небезпека», «Ну ти як завжди, прекрасна», «В усьому прекрасна обожнюю тебе) Але нігті просто огидні», «Зачіска топ», «Шикарна жінка», «Настюшка небезпека стріляє прямо в серце», «Вискуби брови», «Зачіска мого дитинства», «Хороша дівчинка», «Бомбіта», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва поділилася фото, на якому постала в зеленому сарафані. Красуня підкреслила достоїнства своєї фігури красивим обтягуючим одягом.

Нагадаємо, що Івлеєва з "Орла і Решки" розбурхала видом в екстремальному міні, Елджею крупно пощастило.

Також Politeka писала, що Івлеєва з "Орла і решки" влаштувала "дикі танці" і отримала по голові: "Дурнем бути...".

А ще Politeka повідомляла, що Івлеєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.