Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки" показала, як розважається з подругою

На ролику Настя показує себе разом з Юлею, найкращою подругою. Красуні спочатку слухали музику і підспівували, а після цього випили келих вина і почалася спека. Дівчата кричали на запис і відривалися по повній. Зірки були одна в сукні без білизни, а друга в сорочці і топі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ок, ти нещадна", - написала Настя.

Фанати подивилися відео майже 600 тисяч разів і написали коментарі:

"Контент, який ми заслужили", "Настя топ", "У мене кожен раз так з подругами", "Люблю Настині відео за легкість і вміння посміятися над собою", "Коли довго не бачилася з подружкою,і ви нарешті зустрілися", "Ну чому ви такі чадні", "Ех Настя, досі не вивчила англійську", "Настя, ти ще не зламала пілон ?".

Раніше ми повідомляли, що популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з туристичного шоу «Орел і Решка» вирішила прислухатися до слів шанувальників.

«Дівчата, ваша взяла! Настюшка Небезпека таки надягла сукню😂🤷🏼‍♀️ і знаєте шо, мені сподобалося! шок контент слід фото😂 люблю вас!», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ивлеева позує в яскраво-жовтому платті, яке вирішила доповнити елегантним кольє.

Нагадаємо, Настя Івлєєва з "Орла і Решки" зважилася на одкровення про шлюб з Элджеем

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