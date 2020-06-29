Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе і подругу, порадувавши фанатів

На фото подруга Насті показала себе в штанях і мініатюрному топі, який майже нічого не прикрив. Образ дівчина доповнила сорочкою, яку розстебнула, і модними очками. Красуня позувала на тлі цегляної колони, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже Настя показала себе в майці і без білизни. Дівчина не звернула увагу, що дещо що стирчить з-під тонкої тканини і позувала не соромлячись.

"Дівчинки", - підписала Ивлеева фото.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я б такими кігтями випадково прибила чоловіка уві сні", "Гармата", "Привіт, Настя", "зверни увагу, будь ласка, ти найкраща", "Неймовірна красуня", "А акцент адже на геопозицию зроблений?", "Груди висять", "Як стирчать", "Жорстко", "ліфчик не був би зайвим".

Повідомлялося, що відома телеведуча Настя Івлєєва поділилася забавним відео, на якому вона намагається натягнути на себе улюблені лосини.

На відео Івлеева в одному чорному боді намагається натягнути на себе вузькі лосини. Провідною це дається з великими труднощами: в процесі вона падає на спину і відчайдушно махає ногами.

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