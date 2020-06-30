29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва потішила публіку новою витівкою
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в дивному вигляді, хустці і накидці, як у перукарні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Настя пустилася в дикий танок разом із подружкою, не боячись виглядати смішною, навпаки, вся ця клоунада ще більше заохочувала дівчат. В один прекрасний момент, подружка зарядила Насті ногою по голові - звичайно, випадково. Зірка встала в повний зріст, скривилася від болю і схопилася за забите місце рукою.
"дурнем бути класно, так @koval_now ?! 😂😂😂 Доброго дня, любимки💔 #чотко", - підписала Івлєєва кадри з витівкою.
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Користувачі активно обговорюють побачене, розхвалюючи Настю за ідею і виконання:
"Що карантин робить з дівчатами 😁"
"Бабоньки, ви 🔥!"
"Ааааааа це шедевр 😍🤣"
"Ну ось людина вміє підняти настрій, подивишся на неї і хочеться посміхнутися ❤️"
"подуріти ніколи не завадить"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва збентежила видом в майці без ліфчика, який був би дуже до речі. Дівчина сфотографувала відображення на автомобілі, спокусивши пікантними округлостями й вигинами. Настя зібрала волосся назад і начепила окуляри.
"Пушка", "Привіт, Настя", "зверни увагу, будь ласка, ти найкраща", "Неймовірна красуня", "А акцент адже на геопозицію зроблений?", "Груди висять", "Як стирчать", "Жорстко", "ліфчик не був би зайвим", - відреагували в коментарях.
Нагадаємо, Ивлеева з "Орла і Решки" розбурхала видом в екстремальному міні
А аще Politeka писала, що Настя Ивлеева з "Орла і Решки" зважилася на одкровення про шлюб з Элджеем