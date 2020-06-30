29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва потішила публіку новою витівкою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в дивному вигляді, хустці і накидці, як у перукарні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Настя пустилася в дикий танок разом із подружкою, не боячись виглядати смішною, навпаки, вся ця клоунада ще більше заохочувала дівчат. В один прекрасний момент, подружка зарядила Насті ногою по голові - звичайно, випадково. Зірка встала в повний зріст, скривилася від болю і схопилася за забите місце рукою.

"дурнем бути класно, так @koval_now ?! 😂😂😂 Доброго дня, любимки💔 #чотко", - підписала Івлєєва кадри з витівкою.

Користувачі активно обговорюють побачене, розхвалюючи Настю за ідею і виконання:

"Що карантин робить з дівчатами 😁"

"Бабоньки, ви 🔥!"

"Ааааааа це шедевр 😍🤣"

"Ну ось людина вміє підняти настрій, подивишся на неї і хочеться посміхнутися ❤️"

"подуріти ніколи не завадить"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва збентежила видом в майці без ліфчика, який був би дуже до речі. Дівчина сфотографувала відображення на автомобілі, спокусивши пікантними округлостями й вигинами. Настя зібрала волосся назад і начепила окуляри.

"Пушка", "Привіт, Настя", "зверни увагу, будь ласка, ти найкраща", "Неймовірна красуня", "А акцент адже на геопозицію зроблений?", "Груди висять", "Як стирчать", "Жорстко", "ліфчик не був би зайвим", - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, Ивлеева з "Орла і Решки" розбурхала видом в екстремальному міні

А аще Politeka писала, що Настя Ивлеева з "Орла і Решки" зважилася на одкровення про шлюб з Элджеем