Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з туристичного шоу «Орел і Решка» вирішила прислухатися до слів шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Девчоночки, ваша взяла! Настюшка Небезпека таки надягла сукню😂🤷🏼‍♀️ і знаєте що, мені сподобалося! шок контент слід фото😂 люблю вас!», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Івлєєва позує в яскраво-жовтому платті, яке вирішила доповнити елегантним кольє. Декольте наряду максимально підкреслює її розкішні форми.

«Красуня», «ти в будь-якому шмаття ракета», «крута», «Все таки плаття здатне прикрасити будь-яку жінку», «ось це нігті», «Элджею значно пощастило», «сонце», «вогонь!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що російська телеведуча Настя Івлєєва з «Орла і Решки» розповіла про особисте життя з молодим чоловіком.

Так, в цей раз Анастасія розповіла, як живе з чоловіком і потрапила за це під критику в мережі. Нещодавно дівчина показала шанувальникам дорогий автопарк, після чого похвалилася неординарним нарядом.

Під час знімання для шанувальників в Instagram вона відповіла хейтерам: «Дівчата, скільки завгодно можете заздрити й що завгодно говорити. А я щаслива. У мене класний чоловік, я одягаюся, як хочу, їм, що хочу, живу, як хочу. Зараз ми заїхали за квітами мені», — висловилася Настя і тут же нарвалася на критику.

Нагадаємо, що Івлєєва з "Орла і решки" прийняла звабливу позу заради гарячого кадру на авто: "Бомбита".

Як повідомляла Politeka, безпардонна Івлєєва блиснула зайвим у короткому топі: «Яка цяця».

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