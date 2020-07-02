Відома модель Демі Роуз показала незвичайний світлий образ, порадувавши фанатів

На фото Роуз стояла в сукні, яке складалося з клаптиков тканини. Зона декольте в такому вбранні виявилася дуже великою і можна помітити, що Демі не любить ліфчики. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама відвернулася від камери. Модель взялася рукою за пишний бюст, роблячи кадр неймовірно спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків за 40 хвилин і написали безліч коментарів:

"Чудово", "Смачна", "Я так тебе люблю", "Ранкова слава, я схвильований", "Як можна бути такою красивою", "Доброго ранку, красива", "Ви чарівні", "Дуже красива картинка. Ти так добре виглядаєш, Роуз", "Тримайте щелепи".

Повідомлялося, що відома модель Демі Роуз показала сміливі образи, сполохавши не тільки фантазію фанатів.

На фото Демі показує себе в білому купальнику, який майже не закрив пишний бюст красуні. Роуз спокусливо сіла в крісло на літньому майданчику кафе.

Повідомлялося, що британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішними формами у відвертій сукні.

Звернемо увагу, що на знімку Роуз позує в сукні з величезним декольте, яке ледь витримує її значні форми. А на інших кадрах модель все в тому ж платті, але вже крутитися на камеру.

Нагадаємо, Демі Роуз ефектно поклала пишний бюст, бікіні не витримало таких розмірів

Також Politeka повідомляла, головна гордість Демі Роуз ледь не вистрибнула з наряду, гарячі кадри

А ще Politeka писала, що фігуриста Демі Роуз в одному халаті приголомшила визнанням



