Известная модель Деми Роуз показала необычный светлый образ, порадовав фанатов

На фото Роуз стояла в платье, которое состояло из клаптиков ткани. Зона декольте в таком наряде оказалась очень большой и можно заметить, что Деми не любит лифчики. Волосы красотка оставила распущенными, а сама отвернулась от камеры. Модель взялась рукой за пышный бюст, делая кадр невероятно жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков за 40 минут и написали множество комментариев:

"Прекрасно", "Вкусная", "Я так тебя люблю", "Утренняя слава, я взволнован", "Как можно быть такой красивой", "Доброе утро, красивая", "Вы так очаровательны", "Очень красивая картинка. Ты так хорошо выглядишь, Роуз", "Держите челюсти".

Сообщалось, что известная модель Деми Роуз показала смелые образы, взбудоражив не только фантазию фанатов.

На фото Деми показывает себя в светлом купальнике, который почти не закрыл пышный бюст красотки. Роуз соблазнительно села в кресло на летней площадке кафе.

Сообщалось, что британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в облегающем платье.

Обратим внимание, что на снимке Роуз позирует в платье с громадным декольте, которое едва выдерживает ее внушительные формы. А на других кадрах модель все в том же платье, но уже крутиться на камеру.

Напомним, Деми Роуз эффектно уложила пышный бюст, бикини не выдержало таких размеров

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