Модель из Великобритании Деми Роуз, которая прославилась как местная Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру во время отдыха на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, девушка позирует в крохотном купальнике, который едва выдерживает ее внушительные формы. Знаменитость позирует спиной на камеру, игриво заглядывая в кадр на фоне заката. Голову модели прикрывала элегантная шляпа.

А на другом снимке Роуз позирует лежа в кружевном наряде, из-за чего едва не потеряла «близняшек».

«Вернулась домой», - коротко подписан снимок.

Уточним, что поклонники Роуз не смогли что-либо сказать кумиру, ведь фотографиями она решила поделиться у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, супермодель из Великобритании Деми Роуз, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошным бюстом в тесном топе

Так, на первом снимке Роуз позирует прямо на камеру в тесном топе, который едва выдерживает роскошные формы звезды. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и элегантная цепочка. Голову девушка решила подпереть рукой.

На другом снимке Роуз позирует все в том же топе, но уже боком. При этом взгляд Роуз демонстративно направлен в бок. Ее поклонники не смогли восхититься красотой звезды, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

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