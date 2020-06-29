Супермодель из Великобритании Деми Роуз, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошным бюстом в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке Роуз позирует прямо на камеру в тесном топе, который едва выдерживает роскошные формы звезды. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и элегантная цепочка. Голову девушка решила подпереть рукой.

На другом снимке Роуз позирует все в том же топе, но уже боком. При этом взгляд Роуз демонстративно направлен в бок. Ее поклонники не смогли восхититься красотой звезды, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.