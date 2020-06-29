Супермодель из Великобритании Деми Роуз, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошным бюстом в тесном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на первом снимке Роуз позирует прямо на камеру в тесном топе, который едва выдерживает роскошные формы звезды. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и элегантная цепочка. Голову девушка решила подпереть рукой.
На другом снимке Роуз позирует все в том же топе, но уже боком. При этом взгляд Роуз демонстративно направлен в бок. Ее поклонники не смогли восхититься красотой звезды, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром.
Жаркий снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.
На этот раз Роуз похвасталась перед своей аудиторией одной из своих наибольших гордостей, доказав, что у нее действительно есть за что подержаться.
На снимке красавица предстала в купальнике розового цвета, из которого чуть не вывалилась ее феноменальных размеров грудь. В итоге разглядеть удалось все, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавили пикантности данному кадру.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.