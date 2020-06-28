Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром

Как передает Politeka.net, жаркий снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.



На этот раз Роуз похвасталась перед своей аудиторией одной из своих наибольших гордостей, доказав, что у нее действительно есть за что подержаться.

На снимке красавица предстала в купальнике розового цвета, из которого чуть не вывалилась ее феноменальных размеров грудь. В итоге разглядеть удалось все, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавили пикантности данному кадру.

Фолловеры остались в восторге от публикации красотки. Пост получил множество лайков и хвалебных комментариев.

Ранее Деми позировала в ванной, снимая себя на видео. Облачилась пышнотелая модель в джинсы и в розовый топ, напоминающий рубашку. Именно он и привлек особое внимание, так как он был единственной вещью, которая могла сдержать натиск объемов модели. Сумасшедшие формы Деми едва на разорвали небольшой узелок, который с трудом справлялся со своей задачей. Идеальный ракурс, все таки позволил рассмотреть самые сочные места Роуз.



Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства. Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа. Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.







