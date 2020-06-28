Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром
Как передает Politeka.net, жаркий снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.
На этот раз Роуз похвасталась перед своей аудиторией одной из своих наибольших гордостей, доказав, что у нее действительно есть за что подержаться.
На снимке красавица предстала в купальнике розового цвета, из которого чуть не вывалилась ее феноменальных размеров грудь. В итоге разглядеть удалось все, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавили пикантности данному кадру.
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Фолловеры остались в восторге от публикации красотки. Пост получил множество лайков и хвалебных комментариев.
Ранее Деми позировала в ванной, снимая себя на видео. Облачилась пышнотелая модель в джинсы и в розовый топ, напоминающий рубашку. Именно он и привлек особое внимание, так как он был единственной вещью, которая могла сдержать натиск объемов модели.
Сумасшедшие формы Деми едва на разорвали небольшой узелок, который с трудом справлялся со своей задачей. Идеальный ракурс, все таки позволил рассмотреть самые сочные места Роуз.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.