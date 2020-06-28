Британская супермодель Деми Роуз решила похвастаться невероятной красотой в одном халате без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Меня зовут Деми и я неравнодушен к тому чтобы немного подлечиться утром», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Роуз позирует в белоснежном халате, который решила оттянуть, показав на камеру роскошные формы. На голове у знаменитости красуется полотенце.

А на другом снимке Роуз позирует все в том же халате, но уже с высушенными волосами. Поклонники модели не смогли высказать свои слова восхищения, ведь кадры девушка решила выбросить в Сторис.

Как мы сообщали ранее, супер модель из Великобритании Деми Роуз похвасталась роскошными формами, которые едва втиснула в крохотный купальник.

Так, модель решила разлечься на пляже, прямо на листьях деревьев, которые кинули на песок.

Деми решила примерить крохотный купальник, из-за чего едва не потеряла внушительных размеров «близняшек». Ноги девушка скрестила. Как можно заметить – на нее посыпался песок.

Сам кадр модель никак не прокомментировала, а ее поклонники не имели такой возможности, поскольку звезда решила поделиться фотографией в Stories.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.