Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, партнерка Володимира Остапчука в "Танцях з зірками", показала чарівний образ і розповіла про вагітність
На фото красуня стояла в розкішному шовковому платті, яке задувало вітром. Ілона трималася за краю свого вбрання і спокусливо позувала. Як можна помітити, Гвоздьова вирішила обійтися без білизни, як і без взуття. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Другий триместр вагітності і відчуття.
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1. На сьогоднішній день за весь час я вже набрала +10 до, важу 65 кг (бегемотик)
2. Токсикоз відсутній
3. Реакція на зміну погоди - жахливий головний біль
4. До вечора гудуть ноги і трохи набрякаю
5. Продовжую танцювати і викладати
6. Легкість залишилася тільки на фото
7. Харчування як і раніше за одного,але з користю для двох
8. Воду п'ю не за нормами,а за потреби
9. Розмір бюста продовжує радувати
10. Зміна настрою мінімальна,завжди намагаюся на позитиві бути", - написала красуня.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарів:
"Неймовірно красиво", "Які гарні ви", "Яка кльова", "Яка гарна і ніжна".
Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Ілона Гвоздьова показала сміливий образ і поцікавилася планами.
На фото Ілона показала себе в чорній сукні з відкритими плечима. Красуня вирішила не надягати в цей раз білизну, а волосся залишила розпущеним.
Нагадаємо, вагітна партнерка Остапчука по "Танцях з зірками" підкорила красою в легкому платті
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