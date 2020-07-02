Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, партнерка Володимира Остапчука в "Танцях з зірками", показала чарівний образ і розповіла про вагітність

На фото красуня стояла в розкішному шовковому платті, яке задувало вітром. Ілона трималася за краю свого вбрання і спокусливо позувала. Як можна помітити, Гвоздьова вирішила обійтися без білизни, як і без взуття. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Другий триместр вагітності і відчуття.

1. На сьогоднішній день за весь час я вже набрала +10 до, важу 65 кг (бегемотик)

2. Токсикоз відсутній

3. Реакція на зміну погоди - жахливий головний біль

4. До вечора гудуть ноги і трохи набрякаю

5. Продовжую танцювати і викладати

6. Легкість залишилася тільки на фото

7. Харчування як і раніше за одного,але з користю для двох

8. Воду п'ю не за нормами,а за потреби

9. Розмір бюста продовжує радувати

10. Зміна настрою мінімальна,завжди намагаюся на позитиві бути", - написала красуня.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарів:

"Неймовірно красиво", "Які гарні ви", "Яка кльова", "Яка гарна і ніжна".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Ілона Гвоздьова показала сміливий образ і поцікавилася планами.

На фото Ілона показала себе в чорній сукні з відкритими плечима. Красуня вирішила не надягати в цей раз білизну, а волосся залишила розпущеним.

Нагадаємо, вагітна партнерка Остапчука по "Танцях з зірками" підкорила красою в легкому платті

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