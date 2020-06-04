Украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» которая выступала вместе в ведущим Владимиром Остапчуком, Илона Гвоздева рассказала о важных переменах в жизни

Так, не так давно хореограф "Танцев со звездами" рассказала, что она ждет скорого пополнения в семье. Вместе со своим супругом и четырехлетней дочерью артистка не так давно объявила о важном событии. В интервью для «КП» девушка также не забыла упомянуть отношения с Владимиром Остапчуком, чей скандальный развод спровоцировал множество слухов.

Сама Илона отмечает, что ее счастливый момент наступил после возвращения из Доминиканы, куда она ездила с мужем и дочерью зимой.

«Меня там постоянно преследовали какие-то знаки: то повсюду встречались аисты, то снилась рыба... Все предпосылки и старые "забобоны" говорили о том, что в скором времени у нас будет пополнение. Не могу сказать, что мы с супругом сильно планировали, но думали про второго ребенка и были рады, когда это произошло», - рассказала девушка.

В интервью хореограф также рассказала о ситуации с бывшим коллегой по танцам – Владимиром Остапчуком. В свое время девушка довольно резко высказались о поведении вашего бывшего партнера по паркету.

«Твердо могу утверждать, что моя какая-либо история с ним закончилась на шоу "Танцы со звездами". Не хочу никоим образом касаться его личной и профессиональной жизни. Думаю, мы четко расставили границы, и на сегодняшний день я не хочу ничего комментировать о нем. Это его жизнь, и пусть он принимает решения и несет за них ответственность самостоятельно», - подчеркнула Илона.

Знаменитость отметила, что касательно его бракоразводного процесса - не может дать никаких комментариев.

«Это не мое дело. С Леной общаюсь, но эту тему мы стараемся не обсуждать», - отметила Илона, поддерживая нейтралитет в скандальной ситуации.

Ранее звезда покорила красотой своих изгибов. Пышный бюст, тонкая талия, накаченные ягодицы и ножки - тело просто совершенное. Фото получились очень загадочными, и в то же время, благодаря пляжу, очень солнечными.

В посте красотка призналась, что скучает по морскому воздуху и солнцу, и уже хочет побывать в теплых краях.

"Слышала в новостях, что с 1 июня открывают авиа и ж/д разрешения. Вы уже спланировали свое лето и куда бы вы хотели поехать/полететь?! Меня очень манит Греция, но чувствую этим летом останусь в нашей любимой стране🤗🙈", - написала Гвоздева.

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