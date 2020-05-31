31-летняя украинская танцовщица, участница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева ждет второго ребенка
Этой радостной новостью звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Пропавшая на карантине Гвоздева эпично объявилась, заставив всю сеть обсуждать это событие.
Илона предстала на новом фото в длинном черном платье в белый горошек и стильных розовых туфлях. Хрупкая брюнетка показала главную деталь - заметно округлившийся живот, который нежно обхватила руками.
"Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года - Я жду малыша🙏🥰💃🏽 Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным🤪🤗
Вы часто задавали вопрос, куда я пропала и почему нет танцев в ленте, вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в сети, также делиться с вами новостями о том, как я продолжаю тренироваться и танцевать, как питаюсь, как чувствую себя!", - сообщила Илона в подписи.
Отметим, красотка замужем за Иваном Хомячуком, вместе с которым воспитывает дочь.
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За час более 15 000 пользователей разделили вместе с ней эту радость, поставив "сердечки". В комментариях Илону засыпали поздравлениями.
"Боже, круто 🔥🔥🔥 Я так рада за вас 💋💋💋Поздравляю💖, вы молодец 💋"
"Ухтыыыы😍😍😍😍😍😍Так неожиданно) Клаааас !!!! Поздравляем !!!! Безгранично счастлива за Вас🎉"
"Вот это новость!"
"Вау! Илонка, это так здорово! Тебе очень идёт! 😍😍😍"
"Вітаю, вам дуже пасує животик)"
Ранее мы сообщали, Гвоздева поделилась архивным снимком, на котором застыла во время страстного танца. Красотка предстала в боди телесного цвета с длинной шалью бордового цвета.
"Как всегда, прекрасна. Как настроение?"; "Красивое фото👍"; "Супер. Илоночка, так нужно себя держать", - писали в комментариях.
Напомним, что Илона Гвоздева жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".
А еще Politeka писала, Илона Гвоздева свела с ума видами в крохотном бикини: "Прекрасны!".