Известная украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева устроила смелую фотосессию с простынями

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в боди под цвет кожи, закутанная в красную ткань, передает Politeka.net. Спортсменка подпрыгнула и выгнулась в смелой позе. На фото прекрасно видно ее идеальное тело, стройные ножки и пышную грудь. Гвоздева выглядит потрясающе, особенно в таком подвешенном состоянии.

«За время карантина я прочла немало интересных книг, в том числе книги по развитию личностного и карьерного роста. Итак, Человек-Лидер должен обладать такими качествами как:

1. Самоконтроль

2. Острое ощущение справедливости

3. Смелость в принятии решений

4. Определенность планов

5. Конкретика решений

6. Приятная личность

7. Привычка делать больше, чем то, за что тебе платят

8. Сочувствие и понимание

9. Сотрудничество

10. Готовность брать на себя полную ответственность», - поделилась своими мыслями звезда.

Поклонники в комментариях стали делиться своим мнением по поводу лидерских качеств.

Ранее мы писали, что на одном из последних фото Илона предстала в сценическом образе, в котором танцевала в шоу. Красотка выглядела очень горячо, ведь ее спина была полностью оголена.

Напомним, что Илона Гвоздева жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".

А еще Politeka писала, Илона Гвоздева свела с ума видами в крохотном бикини: "Прекрасны!".

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева показала постельные забавы с известным блогером: "такое творят!".