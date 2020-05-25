Известная украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева устроила смелую фотосессию с простынями
У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в боди под цвет кожи, закутанная в красную ткань, передает Politeka.net. Спортсменка подпрыгнула и выгнулась в смелой позе. На фото прекрасно видно ее идеальное тело, стройные ножки и пышную грудь. Гвоздева выглядит потрясающе, особенно в таком подвешенном состоянии.
«За время карантина я прочла немало интересных книг, в том числе книги по развитию личностного и карьерного роста. Итак, Человек-Лидер должен обладать такими качествами как:
1. Самоконтроль
2. Острое ощущение справедливости
3. Смелость в принятии решений
4. Определенность планов
5. Конкретика решений
6. Приятная личность
7. Привычка делать больше, чем то, за что тебе платят
8. Сочувствие и понимание
9. Сотрудничество
10. Готовность брать на себя полную ответственность», - поделилась своими мыслями звезда.
Поклонники в комментариях стали делиться своим мнением по поводу лидерских качеств.
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Ранее мы писали, что на одном из последних фото Илона предстала в сценическом образе, в котором танцевала в шоу. Красотка выглядела очень горячо, ведь ее спина была полностью оголена.
Напомним, что Илона Гвоздева жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".
А еще Politeka писала, Илона Гвоздева свела с ума видами в крохотном бикини: "Прекрасны!".
Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева показала постельные забавы с известным блогером: "такое творят!".