Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука в "Танцях з зірками", показала волшебный образ и рассказала о беременности

На фото красавица стояла в шикарном шелковом платье, которое задувало ветром. Илона держалась за края своего наряда и соблазнительно позировала. Как можно заметить, Гвоздева решила обойтись без белья, как и без обуви. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Второй триместр беременности и ощущения.

1. На сегодняшний день за все время я уже набрала +10 к, вешу 65 кг (бегемотик)

2. Токсикоз отсутствует

3. Реакция на смену погоды- жуткая головная боль

4. К вечеру гудят ноги и немного отекаю

5. Продолжаю танцевать и преподавать

6. Легкость осталась только на фото

7. Питание как и ранее за одного,но с пользой для двоих

8. Воду пью не по нормам,а по потребности

9. Размер бюста продолжает радовать

10. Смена настроения минимальная,всегда стараюсь на позитиве быть", - написала красавица.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментариев:

"Невероятно красиво", "Какие красивые вы", "Какая клевая", "Какая красивая и нежная".

Ранее мы сообщали, что известная украинская танцовщица Илона Гвоздева показала смелый образ и поинтересовалась планами.

На фото Илона показала себя в черном платье с открытыми плечами. Красотка решила не надевать в этот раз белье, а волосы оставила распущенными.

Напомним, беременная партнерша Остапчука по "Танцях з зірками" покорила красотой в легком платье

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