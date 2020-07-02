Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука в "Танцях з зірками", показала волшебный образ и рассказала о беременности
На фото красавица стояла в шикарном шелковом платье, которое задувало ветром. Илона держалась за края своего наряда и соблазнительно позировала. Как можно заметить, Гвоздева решила обойтись без белья, как и без обуви. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Второй триместр беременности и ощущения.
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1. На сегодняшний день за все время я уже набрала +10 к, вешу 65 кг (бегемотик)
2. Токсикоз отсутствует
3. Реакция на смену погоды- жуткая головная боль
4. К вечеру гудят ноги и немного отекаю
5. Продолжаю танцевать и преподавать
6. Легкость осталась только на фото
7. Питание как и ранее за одного,но с пользой для двоих
8. Воду пью не по нормам,а по потребности
9. Размер бюста продолжает радовать
10. Смена настроения минимальная,всегда стараюсь на позитиве быть", - написала красавица.
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментариев:
"Невероятно красиво", "Какие красивые вы", "Какая клевая", "Какая красивая и нежная".
Ранее мы сообщали, что известная украинская танцовщица Илона Гвоздева показала смелый образ и поинтересовалась планами.
На фото Илона показала себя в черном платье с открытыми плечами. Красотка решила не надевать в этот раз белье, а волосы оставила распущенными.
Напомним, беременная партнерша Остапчука по "Танцях з зірками" покорила красотой в легком платье
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