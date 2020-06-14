Украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» которая выступала вместе в ведущим Владимиром Остапчуком, Илона Гвоздева, предстала в нежном образе

Известно, что красотка недавно объявила о второй беременности, пишет Politeka.net. Танцовщица опубликовала фото в белом платье.

Звезда предстала в наряде на бретельках, под которым, казалось, нет белья. Ее формы обтянул наряд, подчеркнув достоинства.

Блестящие цепочки на шее притягивали взгляд к декольте. Илона позировала у большого горшка с цветами. Хореограф прикасалась к растению и улыбалась.

Фото вышло нежным, ярким и свежим.

"Опишите свои выходные с помощью эмоджи! Мои проходят так: 💃🏽😴🥳👨‍👩‍👦👙🍹🏖🏠🤪🤗🥰", - написала звезда.

За 20 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев, в основном, из смайликов.

"Первая половина просто просидела в телефоне,пока муж с машиной возился, а вторая половина для себя маник и педикюр 😉😊", "Ты такая красивая❤✨", "Умничка", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Илона Гвоздева покорила красотой своих изгибов на архивном фото. Пышный бюст, тонкая талия, накаченные ягодицы и ножки - тело просто совершенное.

Снимок получился очень загадочными, и в то же время, благодаря пляжу, очень солнечными.

Ранее мы писали, что Илона Гвоздева рассказала, что узнала о беременности, вернувшись из Доминиканы, куда она ездила с мужем и дочерью зимой.

«Меня там постоянно преследовали какие-то знаки: то повсюду встречались аисты, то снилась рыба... Все предпосылки и старые суеверия говорили о том, что в скором времени у нас будет пополнение", - поделилась звезда.

Напомним, что Илона Гвоздева жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".

А еще Politeka писала, Илона Гвоздева свела с ума видами в крохотном бикини: "Прекрасны!".