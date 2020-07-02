Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) візьме участь у семінарі для фотографів

Зірка опублікувала відверте фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. Таким чином, красуня повідомила про те, що бере участь у семінарі для фотографів на Канкуні в Мексиці, який пройде в листопаді цього року.

Фото вийшло відвертим з яскравими акцентами, завдяки намистам і кольоровим гамакам.

Спокусниця постала повністю оголеною, груди прикривали лише прикраси, які могли від одного незручного руху розкрити інтимні місця.

Модель встала, простягнувши між ніг довгий гамак.

Волосся Сьєнга підняла, залишивши біля обличчя кілька хвилястих пасом. Кассандра прочинила губи і пильно дивилася в камеру.

Фото було опубліковано в сторіз, тому не зібрало багато лайків та коментарів у відкритому доступі. Ймовірно красуню засипали компліментами в директ.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега показала себе в велотреках і майці, яку зав'язала на животику.

Красуня була облита водою, тому її жаркий образ став максимально спокусливим. Образ зірка доповнила стильною зачіскою та окулярами.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега постала у прозорому топі, під яким не було білизни.

Зірка сиділа, виставивши найсоковитіші місця. Під тонкою тканиною топа можна помітити найінтимніше.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в маленькому помаранчевому бікіні, яке підкреслило її соковиті груди. Ліфчик розтягнувся по грудях, і, здавалося, що ледве на ній тримається. Додавали пікантності образу тонкі бретельки.

Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромне бікіні: "Вогняна красуня".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьєнега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".