Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в очень горячем образе

Звезда опубликовала несколько сторизов, в которых демонстрировала свои аппетитные формы, передает Politeka.net.

Так, красотка решила надеть крохотное бикини, которое едва держалось на ее сочных формах.

Кассандра предстала в маленьком лифчике от купальника, натянувшийся на пышной груди. Тоненькая полосочка верха, держалась на крохотной застежке и прелестях модели.

Также Сьенега надела крохотный купальник, который едва скрывал ее самые интимные места. Тонкие лямки купальника натянулись выше бедер.

В общем, такое бикини практически ничего не скрывало и давало насладиться превосходной фигурой знаменитости.

Модель решила усложнить задачу, покрутив на тонкой талии обруч. Таким образом, Кассандра показала, как ей удается поддерживать замечательную фигуру: "Огненная красотка".

Поскольку кадры были обнародованы в сториз никто из подписчиков не смог открыто высказаться об увиденном, но можно с уверенностью сказать, что модель получила массу комплиментов.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в прозрачном платье, которое имело глубокое декольте.

Модель немного спустила с плеч откровенный наряд, едва не засветив свою упругую грудь. При этом большая часть прелестей была видна невооруженным взглядом.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в голубом облегающем топе с сеточкой посередине и в таких же леггинсах.

Откровенный наряд обтянул сочные формы знаменитости. Верх едва прикрывал самое интимное. При этом модель наклонилась на одном из фото, чтобы фанаты могли насладиться видами ее роскошных объемов.

Напомним, звезда "Playboy" вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

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