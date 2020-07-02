Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) примет участие в семинаре для фотографов

Звезда опубликовала откровенное фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Таким образом, красотка сообщила о том, что принимает участие в семинаре для фотографов на Канкуне в Мексике, который пройдет в ноябре этого года.

Фото вышло откровенным с яркими акцентами, благодаря бусам и цветным гамакам.

Искусительница предстала полностью обнаженной, грудь прикрывали лишь украшения, которые могли от одного неловкого движения раскрыть самые интимные места.

Модель встала, протянув между ног длинный гамак.

Волосы Сьенга приподняла, оставив у лица несколько волнистых прядей. Кассандра приоткрыла губы и пристально смотрела в камеру.

Фото было опубликовано в сториз, поэтому не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно красотку засыпали комплиментами в директ.

Напомним, Кассандра Сьенега показала себя в велотреках и майке, которую завязала на животике.

Красотка была облита водой, поэтому ее жаркий образ стал максимально соблазнительным. Образ звезда дополнила стильной прической и очками.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в прозрачном топе, под которым не было белья.

Звезда сидела, выставив самые сочные места. Под тонкой тканью топа можно заметить самое интимное.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в маленьком оранжевом бикини, которое подчеркнуло ее сочную грудь. Лифчик растянулся по "расплывшейся" груди, и, казалось, что еле на ней держится. Придавали пикантности образу тонкие бретельки.

Напомним, что Кассандра Сьенега из Playboy показала свои самые пышные места экстремально близко: "Радужная детка"

Как сообщала Politeka, звезда Playboy Кассандра Сьенега раскинула ноги и посветила сладкими местами в прозрачном белье: "Клубничка"

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