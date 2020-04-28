Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в соблазнительном виде
Звезда позировала в мини-бикини с принтом, напоминающем змеиную шкуру, передает Politeka.net. Модель натянула на сочную грудь маленькие треугольники купальника.
Верх бикини на тонких бретельках едва держался и прикрывал пышную грудь.
Маленькие плавки на тоненьких лямках, также придавали образу еще большей откровенности. Образ красотки завершили украшения и черная кепка.
Тонкая талия, стальной пресс и пышные прелести - в этом теле все идеально.
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Модель позировала на улице, купаясь в лучах солнца, и получая наслаждение. Заметно, что у звезды блестит тело, вероятно, от лосьона для загара.
Сьенега всячески изгибалась, чтобы выгодно себя продемонстрировать - просто конфетка!
Позади Кассандры заметен обруч, о котором она рассказала в посте.
"Теперь я беру с собой обруч куда угодно и заставляю всех попробовать. Вы были предупреждены! 😂", - написала Кассандра.
Также звезда добавила, что встретила девушку, идущую с обручем. Сьенега крикнула ей, что у нее тоже есть такой. Обе друг другу улыбнулись.
"Сегодня был хороший день. 👙", - подписала фото знаменитость.
За час пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети поразились красоте модели, написав, что она выглядит замечательно и горячо.
Напомним, Кассандра Сьенега предстала в обтягивающем белом топике на пуговицах.
Модель расстегнула топ, сделав образ более соблазнительным и откровенным.
Грудь Сьенеги выпирала из топа, и едва держалась, чтобы не выпасть из откровенного выреза.
Благодаря короткому топу также заметна тонкая талия и плоский живот знаменитости.
Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе.
Также Politeka сообщала о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини.
Politeka писала и о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега расставила ноги в прозрачном боди.