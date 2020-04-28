Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в соблазнительном виде

Звезда позировала в мини-бикини с принтом, напоминающем змеиную шкуру, передает Politeka.net. Модель натянула на сочную грудь маленькие треугольники купальника.

Верх бикини на тонких бретельках едва держался и прикрывал пышную грудь.

Маленькие плавки на тоненьких лямках, также придавали образу еще большей откровенности. Образ красотки завершили украшения и черная кепка.

Тонкая талия, стальной пресс и пышные прелести - в этом теле все идеально.

Модель позировала на улице, купаясь в лучах солнца, и получая наслаждение. Заметно, что у звезды блестит тело, вероятно, от лосьона для загара.

Сьенега всячески изгибалась, чтобы выгодно себя продемонстрировать - просто конфетка!

Позади Кассандры заметен обруч, о котором она рассказала в посте.

"Теперь я беру с собой обруч куда угодно и заставляю всех попробовать. Вы были предупреждены! 😂", - написала Кассандра.

Также звезда добавила, что встретила девушку, идущую с обручем. Сьенега крикнула ей, что у нее тоже есть такой. Обе друг другу улыбнулись.

"Сегодня был хороший день. 👙", - подписала фото знаменитость.

За час пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети поразились красоте модели, написав, что она выглядит замечательно и горячо.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в обтягивающем белом топике на пуговицах.

Модель расстегнула топ, сделав образ более соблазнительным и откровенным.

Грудь Сьенеги выпирала из топа, и едва держалась, чтобы не выпасть из откровенного выреза.

Благодаря короткому топу также заметна тонкая талия и плоский живот знаменитости.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе.

Также Politeka сообщала о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини.

Politeka писала и о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега расставила ноги в прозрачном боди.