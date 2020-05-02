Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила красотой в прозрачном наряде

Красотка опубликовала в Инстаграм пост с фото, на котором она запечатлена в соблазнительном виде, передает Politeka.net.

Кассандра предстала в прозрачном платье, которое имело глубокое декольте. Модель немного спустила с плеч откровенный наряд, едва не засветив свою упругую грудь. При этом большая часть прелестей была видна невооруженным взглядом.

Наряд имел прозрачные рукава, которые придавали образу некой "закрытости".

При этом на платье было два больших разреза в районе ножек, из-за чего можно было заметить, что звезда позирует без белья: "Жарища".

Модель присела на край кресла, расставив ноги. Кассандра выглядела очень соблазнительно, она распустила волосы и посмотрела в камеру.

На губах красотки блестела помада нюдового оттенка.

За 12 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли красотку ангелом, другие же наоборот склонялись, что она прекрасная чертовка. В общем, все восхищались красотой Сьенеги.

Напомним, Кассандра Сьенега надела розовые обтягивающие шортики, которые подчеркнули ее широкие бедра.

Топ модель оставила почти расстегнутым, забыв надеть под него белье, в результате чего грудь Кассандры практически вывалилась из него.

Красотка решила сделать образ еще горячее, раздвинув ноги. Это дало полет для фантазии ее поклонникам.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в бикини на улице, купаясь в лучах солнца, и получая наслаждение.

Заметно, что у звезды блестит тело, вероятно, от лосьона для загара.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе.

Также Politeka сообщала о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини.

Politeka писала и о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега расставила ноги в прозрачном боди.