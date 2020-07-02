Американська ікона стилю і світська левиця Кім Кардашьян показала стильну ноюдову білизну в ніжному образі

В цей раз моделі вдалося блиснути образом "для дому". Не секрет, що багато хто вважає: Кім Кардашьян чи не ікона стилю. Саме тому зірка часто рекламує, а також і сама створює новий одяг. Не виняток і модна білизна.

Кожен знімок знаменитості викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Новий кадри, опубліковані в Instagram представника зірки, не стали винятком, адже викликали бурю емоцій у фанатів. Зокрема, їх зацікавила новина - Кім вирішила прорекламувати нову ленейку білизни.

«Кім носить саму гладку колекцію SKIMS - тепер вона доступна в 3 кольорах та розмірах», - повідомляється на сторінці в Instagram.

«Як же хороша👏👏👏👏👏👏», «Так приголомшливо 😍😍😍», «Я не можу чекати! 🔥», «Я люблю це 😍😍😍», «Люблю тебе ❤️», «Така спокуслива дамочка❤️❤️❤️❤️», «Wooow❣️❣», «Вау, вона ідеальна 😍🤎🤎🤎🤎», «Так схвильований, щоб отримати цю нову краплю жаркого білизни! Я дуже люблю свої @skims 🤎🤍», «Мега дитинко 🖤», «Beautiful люблю тебе красива», «Аааа, мені потрібно все це 😍».

Раніше ми повідомляли, що 39-річна американська бізнесвумен і світська левиця Кім Кардаш'ян спантеличила відвертим домашнім цибулею.

Кардашьян постала в домашньому пухнастому вбранні власного виробництва. Зірка завдала маску на обличчя і сфотографувала себе в такому незвичайному вигляді, не боячись здатися смішною. Саме так вона швидше за все ходить вдома перед своїм чоловіком.

Повідомлялося, що 39-річна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян збентежила знімком з 10-річним племінником Мейсоном.

Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій маєчці, з якої "так і випирає" її великий скарб. Кім обняла сина своєї старшої сестри Кортні і пригорнула до себе. Хлопчик зростом вже майже як тітка.

Нагадаємо, Кім Кардашьян покрутила перед камерою найапетитнішим місцем у відвертому міні

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