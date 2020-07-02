Красуня показала всю себе

Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала спокусливий вид

На фото красуня стала на коліна, розвернувшись спиною до камери. Кортес була у світлій білизні, яка майже не приховала "ідеальний горішок", який вона не соромилася демонструвати на камеру. Сьюзі спокусливо вигнулася, а волосся залишила зібраними в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя любов, я люблю тебе", "Ох, вже цей горіх проситься на гріх", "Чудово", "Сьюзі, ти дуже красива, цілую", "Чистий вогонь".

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортез похвалилася формами в крихітній білизні.

Так, Кортез позує перед дзеркалом в крихітних прозорих стрінгах, демонструючи бездоганне тіло. Доповнює образ гарний макіяж.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантний образ.

Прихильниця ню фотосесій буквально завалює своїх шанувальників гарячими знімками і, судячи по-останньому, не збирається зупинятися.

На кадрі Сьюзі постала в неймовірно відвертому купальнику, які майже не приховував всі таємні місця моделі.

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