Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум", показала себя в необычном ракурсе, избавившись от главного

На фото красавица стоит в кожаных сапогах выше колена, зато без штанов. Сьюзи была в футболке и шапке, стоя на фоне просторного окна, которое немного засветило кадр. Кортес оставила волосы распущенными и подняла одну ногу, взявшись за каблук, благодаря чем кадр вышел еще более жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто всем", - написала Сьюзи под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комплименты под фото:

"Вы есть", "Серьезные бедра", "Доброе утро из Германии", "Я люблю тебя и Аргентину", "Идеальный вид", "Ухх, горячо", "Ох, детка", "Прекрасна".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес показала, как выглядит ее подкачанное тело.

На фото Сьюзи позирует в военных шортиках и миниатюрном топе оранжевого цвета. Красотка показала себя после занятия в спортзале, судя по фото. Образ Кортес дополнила белыми кроссовками, а сама стояла в профиль к объективу камеры, снимая себя на телефон и демонстрируя рельефное тело.

Сообщалось, что бразильская красавица Сьюзи Кортес похвасталась плоским животиком и подкаченным ногами в откровенном наряде.

Знаменитость поделилась в своем микроблоге свежим фото, на котором она позирует, полулежа в практически обнаженном виде, ведь она намочила короткую белую футболку, а белье под нее не надела. Так, ее образ дополняют и белые мини-шорты, а также множество браслетов на руке и длинные серьги на ушах.

Напомним, томная хозяйка самых красивых ягодиц в прозрачном белье смогла зажечь даже самых стойких

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