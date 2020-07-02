Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала незвичайний образ
На фото Анастасія сидить на яхті в білому топі і спідниці бежевого кольору. Образ Квітко доповнила стильними окулярами. Красуня знімала себе на камеру і демонструвала пишні принади, які ледве вмістилися у вузеньку тканину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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"Ця дитинка роздає срібло", "Боже мій, вони прекрасні", "Чудово", "Готова", "найкрасивіша королева заслуговує поклоніння".
Раніше ми писали, що відома модель Анастасія Квітко показала свою гордість, порадувавши фанатів.
Красуня в цей раз була в топі з величезним декольте. Дівчина позувала досить близько, демонструючи "наливні персики" прямо перед об'єктивом камери. Образ Квітко доповнила стильними годинами на лівій руці, а волосся вирішила залишити розпущеним в цей раз.
Повідомлялося, що популярна instagram-модель Анастасія Квітко поділилася відвертими фото своєї розкішної подружки.
На знімках красуня безтурботно дуріє в спальні. З одягу на ній вільні світлі джинси, які модель чомусь вирішила залишити розстебнутими, і спокусливий чорний ліфчик, який ледве утримує величезну груди красуні.
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