Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала незвичайний образ

На фото Анастасія сидить на яхті в білому топі і спідниці бежевого кольору. Образ Квітко доповнила стильними окулярами. Красуня знімала себе на камеру і демонструвала пишні принади, які ледве вмістилися у вузеньку тканину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ця дитинка роздає срібло", "Боже мій, вони прекрасні", "Чудово", "Готова", "найкрасивіша королева заслуговує поклоніння".

Раніше ми писали, що відома модель Анастасія Квітко показала свою гордість, порадувавши фанатів.

Красуня в цей раз була в топі з величезним декольте. Дівчина позувала досить близько, демонструючи "наливні персики" прямо перед об'єктивом камери. Образ Квітко доповнила стильними годинами на лівій руці, а волосся вирішила залишити розпущеним в цей раз.

Повідомлялося, що популярна instagram-модель Анастасія Квітко поділилася відвертими фото своєї розкішної подружки.

На знімках красуня безтурботно дуріє в спальні. З одягу на ній вільні світлі джинси, які модель чомусь вирішила залишити розстебнутими, і спокусливий чорний ліфчик, який ледве утримує величезну груди красуні.

Нагадаємо, пишногруда російська Кардашьян розбурхала позою в золотому бікіні

А аще Politeka писала, що російська Кардашьян посвітила в червоному бікіні "підсмаженими" булочками

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян розбурхала мережа видом в занадто тісному топі



