Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала незвичайний образ 

На фото Анастасія сидить на яхті в білому топі і спідниці бежевого кольору. Образ Квітко доповнила стильними окулярами. Красуня знімала себе на камеру і демонструвала пишні принади, які ледве вмістилися у вузеньку тканину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

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"Ця дитинка роздає срібло", "Боже мій, вони прекрасні", "Чудово", "Готова", "найкрасивіша королева заслуговує поклоніння".

Раніше ми писали, що відома модель Анастасія Квітко показала свою гордість, порадувавши фанатів. 

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Красуня в цей раз була в топі з величезним декольте. Дівчина позувала досить близько, демонструючи "наливні персики" прямо перед об'єктивом камери. Образ Квітко доповнила стильними годинами на лівій руці, а волосся вирішила залишити розпущеним в цей раз. 

Повідомлялося, що популярна instagram-модель Анастасія Квітко поділилася відвертими фото своєї розкішної подружки.

На знімках красуня безтурботно дуріє в спальні. З одягу на ній вільні світлі джинси, які модель чомусь вирішила залишити розстебнутими, і спокусливий чорний ліфчик, який ледве утримує величезну груди красуні.

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