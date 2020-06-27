Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, похвасталась формами в наряде с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, модель позирует возле бассейна, приспустив и без того глубокий топ. Из-за этого в кадр попали необъятные прелести звезды. Сама девушка при этом сложила руки в позе, которая максимально подчеркивает ее невероятные объемы.
Дополняли образ Квитко элегантный макияж и браслет на руке. Однако ее кумиры не смогли высказать слова восхищения – знаменитость выбросила фотку в Сторис, а не на основной аккаунт.
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До этого сообщалось, что знаменитая модель белья и купальников Анастасия Квитко удивила образом во время пробежки.
Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.
Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном спортивном наряде.
Анастасия Квитко, несмотря на жару, лето и желание отдохнуть, не перестает проводить регулярные тренировки. Красавица показала новый фитнес-наряд, который невероятно впечатлил подписчиков.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.