Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала аппетитные формы в золотом бикини
В этот раз пышнотелая модель показала внушительные изгибы во время отдыха на яхте, изогнувшись в томной позе и выставив все на показ. Своими снимками девушка делится каждый день на странице в Инстаграм, сообщает Politeka.
Модель позировала в золотом бикини и дополнила свой образ светло-серыми джинсовыми шортами на высокой талии и солнцезащитными очками. При этом знаменитость не стала позировать, как всегда, а повернулась к объективу боком.
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«Все у тебя просто великолепно ... Спору нет ... я горжусь тем что на моей земле, самые шикарные девушки.Просто интересен твой смысл в жизни., Тебе льстит что 99,9% просто банально тебя хотят? Ты красива !!! Люди, оставшиеся в памяти ... после, прости, нашего ухода ....», «Работай, чтобы поддерживать себя в форме, «целую целую тебя :-)», «Интересный видочек😍», «Какая ты шикарная», «Я люблю тебя, интересный видок», «короткие шорты», «Ох ... 😀», «Красиво и красиво», - написали поклонники.
Ранее Анастасия примерила нетипично скромный для себя образ - тонкий белый топ на аккуратных лямках и нежно-розовую юбку длинны миди. Аккуратный макияж девушка дополнила солнцезащитными очками, а светлые локоны оставила распущенными без каких-либо укладок.
При этом фанатов привлекало внимание сразу два акцента - внушительных размеров грудь и стопка денег в руках.
Вот что ответили фанаты:
«Так я выиграю 💕💕», «Отлично», «Такая шикарная дамочка😍», «Это так жарко! .. 🔥, «Боже, как держится этот топ, аж выпрыгивают!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Красивая малышка tif», «Te amoooooo😍😍», «Замечательный ♥ ❤️», «абсолютно красивый вид этой женщин», «Я не хочу твоих денег Я хочу тебя в моей жизни», «Моя королева, милая принцесса. 6 9 Я люблю тебя», «Ты потрясающая девушка 😘,» «Вы действительно дающая душа, такая великолепная 😍🙏☺️».
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.