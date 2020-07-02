Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала необычный образ
На фото Анастасия сидит на яхте в белом топе и юбке бежевого цвета. Образ Квитко дополнила стильными очками. Красотка снимала себя на камеру и демонстрировала пышные прелести, которые еле вместились в узенькую ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:
Влюбленная Могилевская впервые показала себя после смены внешности: "Девчушка лет 20"
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»: с такой хоть на край света
ЗНО-2020: украинским выпускникам готовят новые правила, "для поступления надо..."
Пышногрудая дочь Веры Брежневой еле вместила свою красоту в купальник: идеальный ракурс
"Эта детка раздает серебро", "Боже мой, они великолепны", "Прекрасно", "Готовая", "Самая красивая королева заслуживает поклонения".
Ранее мы писали, что известная модель Анастасия Квитко показала свою гордость, порадовав фанатов.
Красотка в этот раз была в топе с огромным декольте. Девушка позировала довольно близко, демонстрируя "наливные персики" прямо перед объективом камеры. Образ Квитко дополнила стильными часами на левой руке, а волосы решила оставить распущенными в этот раз.
Сообщалось, что популярная инстаграм-модель Анастасия Квитко поделилась откровенными фото своей фигуристой подружки.
На снимках красотка беззаботно дурачится в спальне. Из одежды на ней свободные светлые джинсы, которые модель почему-то решила оставить расстегнутыми, и соблазнительный черный лифчик, который еле удерживает огромную грудь красотки.
Напомним, пышногрудая русская Кардашьян взбудоражила позой в золотом бикини
А аеще Politeka писала, что русская Кардашьян посветила в алом бикини "поджаренными" булочками
Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян взбудоражила сеть видом в слишком тесном топе