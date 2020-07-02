Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала необычный образ

На фото Анастасия сидит на яхте в белом топе и юбке бежевого цвета. Образ Квитко дополнила стильными очками. Красотка снимала себя на камеру и демонстрировала пышные прелести, которые еле вместились в узенькую ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Эта детка раздает серебро", "Боже мой, они великолепны", "Прекрасно", "Готовая", "Самая красивая королева заслуживает поклонения".

Ранее мы писали, что известная модель Анастасия Квитко показала свою гордость, порадовав фанатов.

Красотка в этот раз была в топе с огромным декольте. Девушка позировала довольно близко, демонстрируя "наливные персики" прямо перед объективом камеры. Образ Квитко дополнила стильными часами на левой руке, а волосы решила оставить распущенными в этот раз.

Сообщалось, что популярная инстаграм-модель Анастасия Квитко поделилась откровенными фото своей фигуристой подружки.

На снимках красотка беззаботно дурачится в спальне. Из одежды на ней свободные светлые джинсы, которые модель почему-то решила оставить расстегнутыми, и соблазнительный черный лифчик, который еле удерживает огромную грудь красотки.

Напомним, пышногрудая русская Кардашьян взбудоражила позой в золотом бикини

А аеще Politeka писала, что русская Кардашьян посветила в алом бикини "поджаренными" булочками

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