З 1 липня вступає в силу закон щодо небанківських фінансових установ, що зокрема вплине на обмін валют в країні

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Українцям більше не треба спеціально шукати "обмінники", якщо рябому є ломбард.

Новий закон надає ломбардам право займатися обміном валюти і переводити кошти без відкриття рахунків. При цьому залишається в силі условиепо кредитування під заставу майна.

Крім цього, з 1 липня НБУ стане регулятором небанківських фінансових установ (ломбардів), та почне приймати скарги громадян на їх роботу.

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ломбард

Звернення можна надсилати на електронну пошту [email protected] або через контакт-центр 0800505240. Також незабаром обіцяють відкрити можливість залишити звернення на сайті НБУ.

Також можна надіслати лист разом з супроводжуючими документами за адресою: 01601, м.. Київ, вул. Інститутська, 9.

У Нацбанку обіцяють надавати відповіді протягом 30 днів. У той же час, якщо звернення не потребує додаткового вивчення і перевірки, відповідь надається протягом 15 днів. В окремих складних випадках термін розгляду може бути продовжений до 45 днів.

У зверненні потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та електронну пошту. Излодить суть порушеного питання, пропозиції або скарги, а також вказати, якої фінансової установи стосується звернення.

Press office NBU

Анонімні звернення без імені автора та вказівки місця його проживання розглядати не будуть. Питання, які поза межами компетенції регулятора, НБУ переказує у відповідний державний орган і обов'язково повідомляє про це людині. Якщо громадянин не вказав достатньо інформації, звернення буде повернуто. Також не розглядається повторне звернення з того самого питання, якщо воно було вирішено після першого звернення.

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