З 1 липня вступає в силу закон щодо небанківських фінансових установ, що зокрема вплине на обмін валют в країні

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Українцям більше не треба спеціально шукати "обмінники", якщо рябому є ломбард.

Новий закон надає ломбардам право займатися обміном валюти і переводити кошти без відкриття рахунків. При цьому залишається в силі условиепо кредитування під заставу майна.

Крім цього, з 1 липня НБУ стане регулятором небанківських фінансових установ (ломбардів), та почне приймати скарги громадян на їх роботу.

Звернення можна надсилати на електронну пошту [email protected] або через контакт-центр 0800505240. Також незабаром обіцяють відкрити можливість залишити звернення на сайті НБУ.

Також можна надіслати лист разом з супроводжуючими документами за адресою: 01601, м.. Київ, вул. Інститутська, 9.

У Нацбанку обіцяють надавати відповіді протягом 30 днів. У той же час, якщо звернення не потребує додаткового вивчення і перевірки, відповідь надається протягом 15 днів. В окремих складних випадках термін розгляду може бути продовжений до 45 днів.

У зверненні потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та електронну пошту. Излодить суть порушеного питання, пропозиції або скарги, а також вказати, якої фінансової установи стосується звернення.

Анонімні звернення без імені автора та вказівки місця його проживання розглядати не будуть. Питання, які поза межами компетенції регулятора, НБУ переказує у відповідний державний орган і обов'язково повідомляє про це людині. Якщо громадянин не вказав достатньо інформації, звернення буде повернуто. Також не розглядається повторне звернення з того самого питання, якщо воно було вирішено після першого звернення.

Нагадаємо, долар здивує вже в перших числах липня: чого чекати українцям, названий новий курс.

Як повідомляла Politeka, долар вона зметнеться вгору, новий курс валют в липні неминучий: українцям озвучили нові цифри.

Також Politeka писала, що зарплати впадуть, а долар злетить: українцям розповіли, до якої життя готуватися восени.