Реальные доходы украинцев прекратили рост в 2020 году впервые за три года

В “Отчете о финансовой стабильности” НБУ причиной такой ситуации называют экономический кризис.

В отчете отмечают, что весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу.

При этом в НБУ заявляют, что объемы социальной помощи выросли. В частности пенсионерам произвели доплаты в связи с пандемией. Кроме того, была осуществлена ежегодная индексация.

Однако в Нацбанке признали, что «это не имело значительного положительного влияния на доходы населения».

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте – апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9% г/г, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

“Итак, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии будут сдерживать восстановление рабочих мест”, – говорится в обзоре НБУ.

По данным НБУ, “рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен”, поскольку до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности.

Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле средняя зарплата в целом по стране сократилась по сравнению с мартом почти на 10% — до 10,4 тыс. грн в месяц. И по оценкам специалистов, показатель за май будет еще более внушительным.

Экономические эксперты прогнозируют, то в Украине зарплаты будут возвращаться к докарантинному уровню от трех месяцев до одного года. И это в лучшем случае.

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