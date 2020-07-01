Відомий український комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", показав донечку і задав цікаве питання

На фото Юрій показав себе білій футболці. Поруч можна побачити дівчинку Лізу, яка була в синьому платті з блискавкою спереду. Парочка корчила гримаси перед камерою, а дівчинка не могла стримати посмішку. Фото вийшло сімейний і забавним, на якому можна легко побачити, як схожі батько і дочка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Допоможіть вирішити суперечку, хто більше засмаглий?", - написав Ткач під фото.

Фанати, включаючи дружину Ями, встигли поставити майже 40 тисяч лайків і активно обговорювали питання:

"Крихітка Ліза", "Мала, здається", "Я думаю, що Юрій Ткач", "Ласточкін", "Привіт, всі такі красиві", "Ви неймовірні", "Удвох ви супер", "Киця, маленька", "Ліза так схожа на вас", "Без сумнівів маленька принцеса".

Відзначимо, фанати Юрія Ткача називають його ідеальним батьком і завжди активно коментують його фото і відео з маленькою дочкою. На одному з відео молодий батько показав, як проводить час з дочкою, чим викликав захват у фанатів: "Аж сльози набігли".

Раніше ми повідомляли, що український актор і комік Юрій Ткач, який бере участь у проектах «Квартал 95», вразив несподіваною зміною статі.

Ткач, очевидно, скористався одним з поширених додатків, і показав, як міг би виглядати, якби був жінкою. Артист опублікував два знімка: своє звичайне фото і його ж, після обробки, яка "перетворила" Ткача в жінку.

Повідомлялося, що зірки гумористичної студії «Квартал 95» Юрій Ткач Ірина Сопонару вразили зворушливим знімком.

«Вже зовсім скоро ми починаємо зйомку нашої улюбленої Полтави!» - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, безтурботний Ткач із "Квартал 95" ошелешив зухвалою витівкою з дружиною

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