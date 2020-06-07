Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач записал новое обращение к подписчикам во время съемок нового сезона популярного сериала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Главное, никуда не спешить», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ткач говорит на камеру о том, что съемки идут нормально. Однако делает он при помощи своеобразной манеры: меняет гримасы на лице и специально медленно. Это стало причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.

«Юра, что с лицом?», «круто», «Видимо, рядом много конопли растет», «хахаха, угар», «ты смешной», «Ваша мимика это нечто», - пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился с поклонниками хорошей новостью.

У себя в Инстаграм он опубликовал фото, подтверждающее, что популярный сериал «Однажды под Полтавой» производства студии «Квартал 95», снова снимают. Актер поделился фото, на котором держит тарелку с подписью 10-11 сезон. Он рассказал, что после карантина съемочная группа наконец-то смогла приступить к съемкам продолжения сериала.

«Мы стартанули))) Пожелайте успеха))», - срочно обратился Ткач к своим поклонникам.

За час фото артиста оценили более 13 тысяч раз. В комментариях звезде сериала стали писать поздравления и оставлять пожелания. Большинство фанатов сильно обрадовались новости о том, что сериал получил продолжение.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».

Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался новым достижением на карантине: "Такой мощный".