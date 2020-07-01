Відома американська співачка Дженніфер Лопес показала, як розважається зі своїм партнером Алексом Родрігесом
На кадрах Джей позує в білому топі і штанях, а образ доповнила сережками у вигляді кілець. Красуня танцювала і розважалася, іноді так активно, що задирався топ і можна побачити спідню білизну і "сталевий" прес красуні.. На другій екрану ролика можна побачити Алекса Родрігеса, який теж танцював разом з Лопес. Відео вийшло енергійним і веселим, адже парочка отримувала задоволення від спільних рухів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як я могла не кинути виклик Алексу Родрігесу на #WorldOfDanceAgain", - написала Джей Ло.
Фанати подивилися відео мільйони разів і написали коментарі:
"Така мила", "Я думаю, що Алекс кращий в цьому випробуванні", "Всі такі милі", "Краще поки перший", "Чудова пара", "Вітаємо".
Раніше ми повідомляли, що легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес похвалилася неймовірною красою в компанії чоловіка.
«Ми знаємо, що ваш випускний виглядає трохи інакше, ніж ви очікували, але сценарію немає, і це тільки початок. Ми хотіли б привітати вас з вашими дивовижними досягненнями…», - йдеться в повідомленні.
Повідомлялося, що відома американська актриса та співачка Дженніфер Лопес скоро відзначить 51 рік, але виглядає при цьому просто фантастично.
Красуня позувала, сидячи в кріслі. Вона одягла білу боді з відкритою спиною і великим декольте.
Шкіряні шортики обтягнули її стегна і виглядали на тілі чудово.
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