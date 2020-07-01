Відома американська співачка Дженніфер Лопес показала, як розважається зі своїм партнером Алексом Родрігесом

На кадрах Джей позує в білому топі і штанях, а образ доповнила сережками у вигляді кілець. Красуня танцювала і розважалася, іноді так активно, що задирався топ і можна побачити спідню білизну і "сталевий" прес красуні.. На другій екрану ролика можна побачити Алекса Родрігеса, який теж танцював разом з Лопес. Відео вийшло енергійним і веселим, адже парочка отримувала задоволення від спільних рухів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як я могла не кинути виклик Алексу Родрігесу на #WorldOfDanceAgain", - написала Джей Ло.

Фанати подивилися відео мільйони разів і написали коментарі:

"Така мила", "Я думаю, що Алекс кращий в цьому випробуванні", "Всі такі милі", "Краще поки перший", "Чудова пара", "Вітаємо".

Раніше ми повідомляли, що легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес похвалилася неймовірною красою в компанії чоловіка.

«Ми знаємо, що ваш випускний виглядає трохи інакше, ніж ви очікували, але сценарію немає, і це тільки початок. Ми хотіли б привітати вас з вашими дивовижними досягненнями…», - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що відома американська актриса та співачка Дженніфер Лопес скоро відзначить 51 рік, але виглядає при цьому просто фантастично.

Красуня позувала, сидячи в кріслі. Вона одягла білу боді з відкритою спиною і великим декольте.

Шкіряні шортики обтягнули її стегна і виглядали на тілі чудово.

Нагадаємо, спокуслива Дженніфер Лопес повеселилася у ванній в несподіваному вигляді

А ще Politeka писала, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми

Також Politeka писала, що розкішна Дженніфер Лопес в тісному купальнику блиснула апетитними принадами



