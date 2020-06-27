Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников фигурой в спортивном костюме, позируя в ванной

На своей страничке в Instagram знаменитая певица любит делиться жаркими кадрами из спортзала и мотивировать женщин быть привлекательнее благодаря ее собственным достижениям. Как известно, несмотря на возраст, артистка выглядит удивительно и стройно.

В этот раз она поделилась пикантным кадром прямо из ванной. На новом фото Лопес показала себя в естественном и жарком виде - тесных модных лосинах с ярким принтом и стильным топом нежно-розового оттенка. При этом на лице звезды заметен легкий макияж, а светлые локоны завязаны в высокий хвост.

Поклонники не смогли пройти мимо:

«В следующем месяце вам исполнится 51 год, и ваше тело будет лучше моего, которое на 22 года моложе вас! эта картина побудила меня тренироваться усерднее, чтобы получить тело своей мечты😍», «Всегда так замечательно для #Niyamasol 🔥🔥», «Совершенство, аппетитная конфетка 😍», «Так прекрасна моя королева. 👑😍», «Te amo muito Дженнифер ❤️», «Красивая женщина внутри и снаружи. 😍», «Если есть одна вещь, в которой я уверен, так это то, что она замечательная, и я никогда не устану повторять это каждый день. 🔥❤», «Так горячо. 🔥😍👑🙌», «Ты и всегда будешь моим главным вдохновителем в жизни. ❤️❤️».

Стоит отметить, что Джей Ло произвела настоящий фурор, когда появилась в финале показа Versace весна-лето 2020 в длинном зеленом платье. А указанный короткий наряд того же дизайна, звезда надела на вечеринку после показа. Только свой образ она дополнила яркими ботфортами.

Видимо красотка скучает по тем временам, когда щеголяла перед людьми в роскошных нарядах.

Поскольку фото были обнародованы в сториз, никто из подписчиков не смог открыто их прокомментировать.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

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