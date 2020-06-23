Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников и показала фигуру в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Первая неделя лета», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Лопес позирует в одном облегающем белоснежном боди, который подчеркивает ее роскошные формы.

«Белиссимо», «да, ты королева!», «Боже, омг!», «красотка», «обожаю тебя бесконечно сильно», «ты круче Ники Минаж», «идеальная», «бомбезное тело», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников фигурой в ярком образе.

Звезда представила в сторис Инстаграм несколько архивных снимков. Певица предстала в зеленом платье-пиджаке.

Наряд был коротким, благодаря чему можно рассмотреть стройные, накаченные ножки Джей Ло.

Также из глубокого декольте платья выглядывала грудь артистки.

Звезда дополнила образ крохотной сумочкой на длинной цепочке и другими аксессуарами.

Лопес сделала высокий хвост из длинных волос. Макияж был сделан в ее стиле - черные, пышные ресницы и блестящие от блеска губы. В общем, эта красотка просто эталон женственности.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.