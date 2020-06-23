Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников и показала фигуру в облегающем купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Первая неделя лета», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Лопес позирует в одном облегающем белоснежном боди, который подчеркивает ее роскошные формы.
«Белиссимо», «да, ты королева!», «Боже, омг!», «красотка», «обожаю тебя бесконечно сильно», «ты круче Ники Минаж», «идеальная», «бомбезное тело», - пишут ее поклонники.
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До этого сообщалось, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников фигурой в ярком образе.
Звезда представила в сторис Инстаграм несколько архивных снимков. Певица предстала в зеленом платье-пиджаке.
Наряд был коротким, благодаря чему можно рассмотреть стройные, накаченные ножки Джей Ло.
Также из глубокого декольте платья выглядывала грудь артистки.
Звезда дополнила образ крохотной сумочкой на длинной цепочке и другими аксессуарами.
Лопес сделала высокий хвост из длинных волос. Макияж был сделан в ее стиле - черные, пышные ресницы и блестящие от блеска губы. В общем, эта красотка просто эталон женственности.
Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».
Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.